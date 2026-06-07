Samsun Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu Karadeniz ikliminin etkisiyle ılık ve güzel geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 16 - 17 derece arasında olması bekleniyor. Hava genellikle az bulutlu ve güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak. Nem oranı %60 - 70 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 2 - 3 kilometre hızla esecek.

Samsun'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Piknik yapmayı veya yürüyüşe çıkmayı planlayanlar için idealdir. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 16 - 17 dereceye düşecektir. Yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır. Bu dönemde hava koşulları genel olarak benzer şekilde devam edecek.

8 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 23 - 24 derece civarında olması bekleniyor. 9 Haziran Salı günü ise sıcaklığın 21 - 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Her iki gün de az bulutlu ve güneşli geçecektir. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak. Nem oranı %60 - 70 civarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte 2 - 3 kilometre hızla esecek.

Açık hava etkinlikleri için hava koşulları uygun olacak. Ancak akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşeceği için ceket almanız faydalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde cildinizi korumanız önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Rüzgar hafif olacaktır. Deniz kenarında vakit geçirecekler, deniz suyu sıcaklıklarının serin olabileceğini unutmamalıdır. Bu nedenle denize girmeyi planlayanlar uygun kıyafetleri yanlarında bulundurmalıdır.

Samsun'da 7 Haziran 2026 Pazar günü ve sonraki günler için hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Gün boyunca ılık ve güneşli bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik görülecektir. Yanınıza ceket almanız önemlidir. Öğle saatlerinde cildinizi korumak için güneş koruyucu kullanmalısınız. Rüzgar hafif eserken, deniz suyu serin olabilecektir. Bu nedenle denize girmeyi düşünenler uygun kıyafetler bulundurmalıdır.