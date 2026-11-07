Samsun Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 07 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yumuşak ve dengeli bir iklim sunuyor. Bugün deniz etkisi ve karasal rüzgârların birleşimiyle sıcaklık oldukça hoş. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise bu değer 19 dereceye düşüyor. Dışarıda vakit geçirmek oldukça rahatlardır. Samsun'un doğal güzellikleri eşliğinde açık havada yürüyüş yapmak ideal. Deniz kenarında oturmak için güzel bir gün.

Bugünkü hava hafif bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık keyif veriyor. Gün içinde beklenen hafif rüzgârlar, havayı ferahlatıyor. Güneş arada kendini gösteriyor. Bu durum bölgedeki tatilciler ve yerel halk için mutluluk kaynağı. Samsun’da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merakla takip ediliyor. Önümüzdeki hafta hava şartlarının değişkenlik göstereceği bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Ancak gün içindeki sıcaklık dalgalanmaları artabilir. Havanın biraz daha kapalı hale gelmesi öngörülüyor. Gün içerisinde yağışlı periyotlar geçmesi bekleniyor. Bu durum açık hava aktiviteleri için dikkat gerektiriyor.

Bu süreçte hava tahminlerini takip etmek en iyisi. Güncel hava durumu bilgilerini göz önünde bulundurmak önemli. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif bir yağış örtüsü almayı düşünün. Kalın giysiler de katmanlı giyinmek için iyi bir seçenek. Havanın ne zaman değişeceğini kesin bilemeyiz. Ancak önlemler alarak gününüzü daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Samsun, doğal güzellikleri ve iklimiyle keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Bugün veya önümüzdeki günlerde hava şartlarına uygun dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak her zaman mümkündür.