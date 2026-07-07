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Samsun Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklığın 27 derece civarında seyredeceği gün boyunca hava, 16 ile 27 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Yoğunluk %51 civarında. 8 Temmuz'da sıcaklık 18-28 derece, 9 Temmuz'da ise 21-29 derece olarak öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdeyiz.

Samsun Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 16 ile 27 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %51 civarında olacak. Samsun'da hava durumu açık ve ılıman bir gün olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 18 ile 28 derece arasında olması öngörülüyor. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 21 ile 29 derece arasında değişecek. 10 Temmuz Cuma günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu nedenle hava sıcaklığının 19 ile 26 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hızı gün boyunca saatte 17 ile 22 kilometre arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Ancak 10 Temmuz Cuma günü sağanakların görülmesi muhtemel. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise hava koşulları açık ve ılıman. Rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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