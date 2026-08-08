Samsun Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özelliklerini taşıyacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Samsun'un Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında ortalama sıcaklık 22.7 derece olarak kaydedilmektedir. En düşük sıcaklık 19 derece, en yüksek sıcaklık ise 26.1 derece olmuştur.

Bugün hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmeye özen gösterin. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık değerleriyle devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece ise 22 derece civarında seyredecek. 10 Ağustos Pazartesi günü benzer koşullar bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 31 dereceye çıkabilir. Gece sıcaklığı 21 ile 22 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yer yer sağanakların görülebileceği belirtiliyor.

Samsun'da sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmeye dikkat edin. Uygun kıyafetler giymek güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.