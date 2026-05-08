Samsun Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 3,6 km/saat civarında olacaktır. Nem oranı ise %91 seviyelerinde kalacaktır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olarak devam edecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu bir görünümde olacaktır. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında değişecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacaktır. 11 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında olacak. O gün hava kısmen güneşli olacaktır. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir mont veya ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Ayrıca bol su içmeniz de önemlidir. Böylece önümüzdeki günlerde hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.