Samsun Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır.

Rüzgar batıdan 20–35 km/saat hızla esecek. Bu durum deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar ani su birikintilerine karşı dikkatli olmalı. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk kullanılmalıdır.

Hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağına bakalım. 9 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. 10 Nisan Cuma günü 6 ile 11 derece arasında, 11 Nisan Cumartesi günü 6 ile 9 derece arasında, 12 Nisan Pazar günü ise 5 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu tarihlerde yağışlı hava koşulları devam edecektir.

