Samsun Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, sıcak ve nemli bir gün olarak öne çıkıyor. Yazın tipik özellikleri bu günde belirgin bir şekilde hissediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 derece civarında kalacak. Gün boyunca yer yer sağanak bekleniyor. Bu durum hava koşullarının zaman zaman değişken olabileceğini gösteriyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 15 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve nem seviyeleriyle devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları yine 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında seyreder. Yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü de gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı yine 22 derece civarında olacak. Birkaç kısa süreli sağanak görülebilir. 12 Ağustos Çarşamba günü hava daha stabil hale gelecektir. Gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında, gece ise 22 derece civarında kalacak. Çoğunlukla güneşli bir gün geçmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gerekiyor. Gün içinde bol su tüketmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de sağlığı koruyabilir. Ayrıca ani sağanaklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye bulundurmak, olası sorunları önleyebilir.