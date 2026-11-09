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Samsun Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Kasım 2026 itibarıyla değişken hava durumu dikkate değer bir seyir izliyor. Bugün serin hava hakimken sıcaklık 18 derece civarında başlıyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Havanın nem oranının yüksek olması hafif bunaltıcı bir etki yaratıyor. Önümüzdeki günlerde yağış ve serin hava etkileriyle birlikte sıcaklık 17 - 19 derece aralığında değişebilir. Dışarıda olacakların hazırlıklı olması önemli.

Samsun Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun’da, 9 Kasım Pazartesi 2026 itibarıyla hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Bugün şehir genelinde serinlik hâkim. Sabah saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında. Gün ilerledikçe bu sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Havanın nem oranı yüksek. Bu durum, sabah saatlerinde hafif bir bunaltıcılık hissi yaratıyor. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bulutlar, bazı yağış geçişlerine de neden olabilir. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna yanıt olarak, değişken bir hava durumu hâkim diyoruz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici değişiklikler gösterebilir. 10 Kasım Salı günü sıcaklık yine 20 derece civarında kalacak. Ancak bu kez bulutlu geçişlerin yanı sıra yer yer yağış bekliyoruz. Salı'nın ardından Çarşamba günü serin bir hava dalgası gelecek. Bu nedenle sıcaklık 17 - 19 derece arasında değişebilir. Havanın genel durumu daha bulutlu hale gelecek. Gün içinde yağış faktörleri yoğunlaşabilir.

Bu değişken hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecek olanlar dikkatli olmalı. Hava durumu önemli hale gelebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmakta büyük yarar var. Aniden yağışlar bastırabilir. Bu nedenle şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Giyimde katmanlı giysiler tercih edin. Bu, hem serin havalarda üşümemenizi hem de ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Samsun’daki hava koşulları, dış mekan etkinliklerinizi planlarken göz önünde bulundurulmalı. Havanın değişkenliği dikkate alındığında, bu tür hazırlıklar yapmak sağlığınızı koruyacaktır. Ayrıca gününüzün daha keyifli geçmesine katkıda bulunur. Hava durumu sürekli değişiyor. Bu değişiklikleri takip ederek daha sağlıklı ve konforlu günler geçirebilirsiniz. Samsun’da hava durumu, şehirde yaşayanlar ve ziyaret edenler için önemlidir. Güncel bilgileri göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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