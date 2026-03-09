Samsun Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu bulutlu bir başlangıçla başlıyor. Güneş, zamanla yüzünü gösteriyor. Bu, keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 0 derece arasında değişecek. Samsun'da hava serin ama güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel gözüküyor. 10 Mart Salı günü bol güneş ışığı var. Hava sıcaklıkları 10 ile 4 derece arasında olacak. 11 Mart Çarşamba günü ise parlak güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 4 derece arasında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü de bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında olacak. Bu durum, keyifli bir hava dönemi geçireceğimizi gösteriyor.

Güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini hatırlamalıyız. Dışarı çıkarken hafif bir mont almak önemli. Bu, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Güneş ışığından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sahil yürüyüşleri veya parkta vakit geçirmek, güzel havanın tadını çıkarmak için ideal olacaktır.

Samsun'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve serin bir gün olarak planlanabilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.