Samsun Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Nisan Perşembe 2026 günü hava durumu. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Gün boyunca sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek. Ancak öğleden sonra kısa süreli sağanaklar görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 10 Nisan Cuma sabahında yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 9 - 10 derece civarında olacak. 11 Nisan Cumartesi bulutlu ve güneşli bir hava gözlemlenecek. Sıcaklık 11 - 12 derece arasında seyredecek. 12 Nisan Pazar günü ise yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 - 13 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Sabahlara ve akşamlara dikkat etmek önem taşıyor. Özellikle serin hissedilebileceği için yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Sağanak yağışların olduğu günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont kullanmalısınız.

Samsun'daki hava durumu genel olarak ılıman ve değişken. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza gerekli eşyaları alarak dışarıda zaman geçirmek daha konforlu olur. Hava durumunu takip etmek, gün içinde sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlar.