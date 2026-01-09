Samsun Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Saate 9 ile 21 mil arasında bir hızla esecek.

Bugünkü hava durumu Samsun'da yağmurlu bir gün olduğunu gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Kalın giysiler giymeniz de faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini düşünerek rüzgar geçirmez bir mont tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. 11 Ocak Pazar günü hava bulutlu ve orta şiddetli yağmurlu olacak. Bu günde sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 2 ile 9 derece arasında kalacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeye özen göstermelisiniz.