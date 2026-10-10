HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

10 Ekim 2026 tarihinde Samsun’da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava mevcutken, gün ilerledikçe güneş arada bir görülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor ve bu değer Ekim ayı normlarına uygun. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşerken, hafif rüzgar serinletici bir etki yaratıyor. Önümüzdeki günlerde bulutlu havanın yanı sıra yağış ihtimali de var. Açık hava etkinlikleri için önlem almak önemli.

Samsun Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 10 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde Samsun’da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava var. Gün ilerledikçe güneşin de arada göründüğü görülüyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında. Bu değer Ekim ayındaki normallere uygun. Gün ortasında hissedilen sıcaklık, hafif rüzgarla birlikte serinletici bir hale geliyor.

Samsun’da hava nasıl? Cevap, gün boyunca 20 derece civarında hissedileceği yönünde. Hava başlangıçta bulutlu, sonrasında güneşli hale geliyor. Bu durum şehirde yaşayanlar için keyifli bir hafta sonu demek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye düşebilir. Akşam planı olanların yanında hafif bir giysi bulundurması önerilir.

Önümüzdeki günlerde ilgi çekici bir hava durumu var. Pazartesi günü bölgede daha fazla bulut bekleniyor. Sıcaklık ise 20-23 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali de var. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri dışarıda bulunanların hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Uzun süre açık havada kalacaklar, cilt koruyucu kullanmalılar.

Havanın değişkenliği ve yağışlı günlerin yaklaşması, alınacak önlemleri gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Seyahat edecekler de trafik ve hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir seyahat için bu durum hayati önem taşır.

Günün sonunda 10 Ekim Cumartesi 2026’da Samsun’da güzel bir hava var. Ancak gelecek günlerin hava tahminlerini göz önünde bulundurarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Güzel hava koşulları keyifli bir hafta sonu geçirme fırsatı sunar. Değişken hava durumuna karşı dikkatli olmanızda fayda var. Samsun’un güzel doğası ile dolu dolu bir gün geçirmenizi dilerim!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladıBir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı
Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıMaltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.