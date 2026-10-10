Samsun Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde Samsun’da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava var. Gün ilerledikçe güneşin de arada göründüğü görülüyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında. Bu değer Ekim ayındaki normallere uygun. Gün ortasında hissedilen sıcaklık, hafif rüzgarla birlikte serinletici bir hale geliyor.

Samsun’da hava nasıl? Cevap, gün boyunca 20 derece civarında hissedileceği yönünde. Hava başlangıçta bulutlu, sonrasında güneşli hale geliyor. Bu durum şehirde yaşayanlar için keyifli bir hafta sonu demek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye düşebilir. Akşam planı olanların yanında hafif bir giysi bulundurması önerilir.

Önümüzdeki günlerde ilgi çekici bir hava durumu var. Pazartesi günü bölgede daha fazla bulut bekleniyor. Sıcaklık ise 20-23 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali de var. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri dışarıda bulunanların hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Uzun süre açık havada kalacaklar, cilt koruyucu kullanmalılar.

Havanın değişkenliği ve yağışlı günlerin yaklaşması, alınacak önlemleri gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Seyahat edecekler de trafik ve hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir seyahat için bu durum hayati önem taşır.

Günün sonunda 10 Ekim Cumartesi 2026’da Samsun’da güzel bir hava var. Ancak gelecek günlerin hava tahminlerini göz önünde bulundurarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Güzel hava koşulları keyifli bir hafta sonu geçirme fırsatı sunar. Değişken hava durumuna karşı dikkatli olmanızda fayda var. Samsun’un güzel doğası ile dolu dolu bir gün geçirmenizi dilerim!