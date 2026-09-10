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Samsun Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu yazın son günlerine yaklaşırken serinlik sunuyor. Bugün sıcaklık sabah 19, öğle 20-22 ve akşam 17 dereceye düşüyor. Dış mekan etkinlikleri için hafif rüzgarlı ve açık bir hava bekleniyor. Yarın sıcaklık maksimum 21 dereceye çıkarken, yerel sağanak yağışlar da gündeme gelebilir. Hava durumu bilgilerini takip etmek, günlük aktiviteleri planlamak adına büyük önem taşıyor. Havanın keyfini çıkarırken hazırlıklı olmakta fayda var.

Samsun Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 10 Eylül 2026. Samsun'un hava durumu yazın son günlerine yaklaşırken serinlik sunuyor. Sabah saatlerinde hava 19 derece. Öğle saatlerinde sıcaklık 20-22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgar ve açık hava dış mekan etkinlikleri için ideal oluyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Akşam 17 dereceye kadar inebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarında ceket bulundurmalı. Gün içerisinde hava güneşli ve açık. Zaman zaman hafif bulutlar görünebilir.

Samsun'da hava durumu coğrafi yapıya göre değişkenlik gösteriyor. Denizden gelen serin rüzgarlar yaz aylarında havayı soğutabiliyor. Meteorolojik verilere dikkat etmek büyük önem taşıyor. Günlük aktiviteleri planlamak açısından hava durumu bilgilerine ulaşmak faydalı. Havanın keyfini çıkarırken, önümüzdeki günlerdeki hava durumu merak ediliyor.

Yarın Samsun'da gökyüzünde daha fazla bulut olacağı bekleniyor. Sıcaklık maksimum 21 dereceye kadar yükselebiliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hafif bir serinlik hissedilmesi öngörülüyor. Hafta sonuna doğru daha sıcak günlerle karşılaşılabilir. Sıcaklık 24-26 derece arasında yükselebilir. Ancak yerel sağanak yağışların da gündeme gelebileceği dikkat çekiyor. Dışarı çıkarken ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalı.

Samsun'da hava durumunun seyrine dair güncel bilgiler almak önemli. Hava durumu değişikliklerine göre giyimde katmanlı bir yaklaşım benimsemek iyi bir fikir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmak faydalı. Aniden bastıran yağmurlara karşı hazırlıklı olmak günlük hayatı kolaylaştıracaktır.

Samsun'un iklimi yıl boyunca sürprizlerle dolu. Hava koşullarını takip etmek önemlidir. Günlük planlarınızı hava durumu bilgilerine göre şekillendirmelisiniz. En son hava durumu raporlarına erişmek faydalı olacaktır. Hava değişken olabiliyor. Esnek olmak her zaman avantaj sağlar.

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hava durumu Samsun
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