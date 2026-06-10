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Samsun Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Haziran 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 22 dereceye ulaşacak ve akşam saatlerinde 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı %83 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek ve sıcaklık 24-25 derece arasında değişecek.

Samsun Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 21 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 11 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %83 civarında olacaktır. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 24 derece olacak. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık ise 25 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında esmesi bekleniyor. Nem oranı %93 seviyelerine ulaşacak. Bu koşullar da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık hava etkinlikleri için elverişli. Yüksek nem oranları, terleme sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden açık hava etkinliklerinde bol su içmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek de faydalı olacak. Rüzgar hafif eseceği için etkinliklerinizi rüzgar yönüne göre planlamak konforunuzu artırabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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