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Samsun Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu bugün değişkenlik gösteriyor. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Nem oranında artış, hissedilen sıcaklığı yükseltebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, bu durumu göz önünde bulundurması gerekiyor. Su geçirmez şemsiye ve hafif kıyafetler, dışarıda geçirilen zaman için önemli. Önümüzdeki günlerde de değişken hava koşulları etkili olacak.

Samsun Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu değişken. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 20 ile 26 derece arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek. Bu nedenle, hissedilen sıcaklıklar daha yüksek olabilir. Rüzgar saatte 23 kilometre hızla esecek.

Samsun'da bugünkü hava durumu önem arz ediyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için durum dikkate alınmalı. Sağanakların yerel olarak etkili olabileceği düşünülüyor. Dışarı çıkarken su geçirmez bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıkların 17 ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer sağanakların devam etmesi olası. 12 Temmuz Pazar günü ise hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 17 ile 28 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik dikkate alınmalı. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler bulundurmanızda fayda var. Yağışa karşı koruyucu ekipmanlar almak da iyi bir fikir olacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sağanakların beklendiği bu günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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