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Samsun Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için dikkate değer bir konu. Beklenen hava sıcaklığı 22 ile 31 derece arasında değişiklik gösteriyor. Gök gürültülü sağanak yağışların da olacağı tahmin ediliyor. Yaz aylarında yaşanan ani hava değişimleri, günlük aktivitelerin planlanmasında önemli bir rol oynuyor. Uygun kıyafetler seçerek ve hava durumu tahminlerini takip ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Samsun Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir konudur. Hava sıcaklıkları 22 ile 31 derece arasında değişecektir. Gün içinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.

Samsun'un iklimi Karadeniz'in etkisiyle nemli ve ılımandır. Ağustos ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Günlük aktiviteler planlanırken hava durumu kontrol edilmelidir. Uygun kıyafetlerin seçilmesi sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk taşımanız önemlidir.

Samsun'da hava durumu özellikle yaz aylarında değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumu tahminlerine göre yapmak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sağlar.

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hava durumu Samsun
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