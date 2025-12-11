Samsun Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 11 derece civarında bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 4 ile 5 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hafif yağmurlar ve serin koşullar gözlemlenecek. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklığı 9 ile 12 derece arasında bekleniyor. 13 Aralık Cumartesi günü, sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 14 Aralık Pazar günü ise, sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Bu dönemde hafif yağmurların sürmesi bekleniyor. Ayrıca, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği düşünülüyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olunmalı. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları için tehdit oluşturabilir. Astım veya alerji hastalarının dikkatli olmaları faydalı olacaktır.