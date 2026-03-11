HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Öngörülen hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı fırsata çevirebilir, sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Güneşten faydalanmak için ise güneş gözlüğü ve koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Samsun Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu durum, Samsun'daki hava için "güzel ve ılıman" yanıtını veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklıkların 11 derece seviyesinde olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 10 derece olacak. Bu da ılıman ve güneşli bir tablo çiziyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmayın. Günün erken ve geç saatlerinde ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı düşünebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde UV ışınlarının güçlü olabileceğini göz önünde bulundurarak, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Samsun'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, ılıman ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilir, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurarak hazırlığınızı yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti
HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındıHKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.