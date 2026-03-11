Samsun Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu durum, Samsun'daki hava için "güzel ve ılıman" yanıtını veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklıkların 11 derece seviyesinde olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 10 derece olacak. Bu da ılıman ve güneşli bir tablo çiziyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmayın. Günün erken ve geç saatlerinde ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı düşünebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde UV ışınlarının güçlü olabileceğini göz önünde bulundurarak, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

