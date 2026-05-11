Samsun Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18-20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13-14 derece arasında seyredecek. Bu durum, Samsun'daki hava koşullarının hafif yağışlı ve serin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 12 Mayıs Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 13 Mayıs Çarşamba günü bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 14 Mayıs Perşembe günü ise yer yer sağanak yağışlar meydana gelecek. Gün içinde sıcaklıklar 20-23 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 12-15 derece değişecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Serin günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Açık hava etkinliklerinizi ise yağışsız günlere denk getirmeyi unutmayın.