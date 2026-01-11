Samsun Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, kış mevsiminin özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Öğle ve akşam saatlerinde hava ılımanlaşacak. Gün boyunca hava genellikle bulutlu kalacak. Bu, güneş ışığının sınırlı olacağı anlamına geliyor. Güneş ışığından faydalanmak isteyenler, öğle saatlerini tercih edebilir.

Önümüzdeki birkaç gün hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar görülebilir. 14 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 2 ile 7 derece olacak. Hava hem bulutlu hem de güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyinmelisiniz. Yağışlı günlerde şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca su geçirmez ayakkabılar ıslanmaktan korur. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olun. Açık hava etkinliklerini yağışsız saatlere denk getirmeye çalışmak gerekir.