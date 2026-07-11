Samsun Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü. Samsun'da hava durumunda yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklığın 27 derece civarına ulaşması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 17 derece olacak. Bu, Samsun'un tipik bir yaz günü havasıdır.

Samsun'un hava durumu yaz aylarında genelde sıcak ve nemli olur. Bugünkü hava bu durumu yansıtmakta. Yer yer sağanaklar, havanın nemli olduğunu gösteriyor. Dışarıya çıkarken hafif yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde, 12 Temmuz Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü çoğunlukla güneşli olacak. 14 Temmuz Salı günü ise yine güneşli geçecek. Sıcaklıklar en yüksek 28 derece, en düşük ise 19 dereceye ulaşacak. Yani, sıcaklıklar 19 ile 28 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlığınızı korur. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Bu saatlerde gölge alanlarda olmak akıllıca olacaktır.

Samsun'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumunu özetleyecek olursak, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 17 ile 27 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli ve sıcak olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek önemli.