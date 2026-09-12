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Samsun Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

12 Eylül 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabaha güneşli bir başlangıç yapan şehir, zamanla bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Kısa süreli yağışlar için hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, yanlarında şemsiye bulundurmalı. Gelecek günlerde sıcaklıkların 22 dereceye çıkması bekleniyor. Yaz mevsiminin son günlerinin tadını çıkarırken, dikkatli olunmalı.

Samsun Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da havanın durumu, 12 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde değişken bir görüntü sergiliyor. Şehirde sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Sabah güneşli başlayan hava, ilerleyen saatlerde bulutlu hale gelecek. Bu durum, Samsunlular için rahatsızlık verebilir. Havada yüksek nem oranı, hissedilir sıcaklıkları artırabilir.

Samsun'un deniz kenarındaki konumu, tatlı bir serinlik sağlıyor. Gün içinde kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Bu durum, gezintiye çıkanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmalı. Ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde farklı bir hava durumu bekleniyor. Yarından itibaren sıcaklıkların 22 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Ancak bulutlu hava ve kısa süreli yağışlar da yaşanabilir. Bu tür hava koşulları, yaz mevsiminin son günlerini etkiliyor. Sonbaharın serin havası da kendini yavaş yavaş hissettirecek.

Değişken hava şartları nedeniyle, dışarıda vakit geçirenler tedbirli olmalı. Güncel hava tahminlerini kontrol etmek akıllıca. Etkinlik planlarını bu bilgilere göre yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aniden bastırabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Cumartesi günlerini değerlendirmek isteyenler, dikkatli davranmalı.

12 Eylül 2026’da Samsun'da hava, 20 derece civarında başlayacak. Bulutlu ve aralıklı yağışlarla geçen bir gün olacak. Gelecek günlerde sıcaklıklar artacak. Daha keyifli bir hava bekliyoruz. Ancak, önceden tedbir almayı unutmamakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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