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Samsun Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak ve sabah saatleri serin, öğle saatlerinde ise daha sıcak hissedilecek. Bugün kısa süreli yağış bekleniyor. Açık havada yürüyüş yapmayı planlayanların şemsiyelerini unutmamaları önemli. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 15 - 18 dereceye düşerek, soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Kalın giysiler tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Samsun Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü hava durumu iklimsel yapıya bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında olacak. Kış mevsiminin geldiği hissedilecek. Sabah saatlerinde serin hava hâkim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Bu nedenle dışarıda zaman geçirirken hafif bir mont veya hırka almak faydalı olabilir.

Bugünkü hava durumu açısından Samsun'da dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağış bekleniyor. Şemsiyelerinizi evde bırakmamak iyi bir fikir. Güneş zaman zaman bulutların arkasında kaybolacak. Açık havada yürüyüş yapmayı sevenler için serin ve keyifli bir gün sunuyor. Yağışların ani başlaması plan yapmayı gerektirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hava daha soğuk ve yağışlı olacak. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 15 - 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların giysilerine dikkat etmesi önemli. Soğuk havada üşümemek için kalın giysiler tercih edilmeli. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olunmalı.

Dışarıda geçireceğiniz zaman diliminde hava koşullarını önceden kontrol etmek faydalı olur. Bugünkü hava nasıl sorusunun cevabı, şemsiyenizi alarak dışarı çıkmanızdır. Samsun'un kıyı bölgesi, rüzgârlı günlerde daha fazla etkilenebilir. Havanın ani değişiklik gösterebileceği günlerde esnek planlar yapmalısınız. Sağlığınızı öncelikli hale getirmelisiniz.

12 Kasım'da Samsun'da hava durumu, gün içinde atmosferik değişkenlikler barındıracak. Önümüzdeki günlerde daha fazla hazırlık yapma gerekliliği ortaya çıkıyor. Yerel meteorolojik verileri takip ederek günlük ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinizi yapabilirsiniz. Böylece güne daha hazırlıklı bir başlangıç yapma imkanı bulursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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