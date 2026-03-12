HABER

Samsun Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında değişecek. Hafif esen rüzgar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için olumlu bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü de açık hava etkinlikleri için uygun bir iklim hakim olacak. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var.

Simay Özmen

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu keyifli. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında değişecek. Günün en yüksek sıcaklığı 11 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 3 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Samsun'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar yine 11 ile 3 derece arasında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için olumlu bir etki yaratacak. Günün sıcaklıkları 11 dereceye kadar çıkacak. En düşük sıcaklık ise 3 derece civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 13 Mart Cuma günü hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 3 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıklar 11 ile 7 derece arasında değişecek. 15 Mart Pazar günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 12 ile 7 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Daha ılıman bir hava hakim olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dışarıda vakit geçirirken hafif bir mont veya ceket bulundurmanız faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giyinebilirsiniz. Ayrıca, güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir veya parkta vakit geçirebilirsiniz. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda vardır.

