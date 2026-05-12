Samsun Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli aralıklı olarak seyredecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 - 22 derece, gece ise 16 - 18 derece civarında olacak. Bu durum Samsun'daki hava durumunu ılıman ve rahatlatıcı kılıyor.

Hava koşullarında önümüzdeki günlerde değişim bekleniyor. 13 Mayıs Çarşamba günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 21 - 23 derece, gece ise 15 - 17 derece arasında olacak. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde de yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 - 18 derece, gece ise 11 - 14 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşulları, Samsun'da yaşayanların günlük planlarını yaparken dikkatli olmalarını gerektiriyor. Özellikle 13 Mayıs Çarşamba günü, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava koşullarına uygun önlemler almak, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır. Güvenli bir deneyim için hazırlıklı olmalısınız.