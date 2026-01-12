Samsun Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurla başlayacak. Gün boyunca yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 2-3 derece, en yüksek ise 6-7 derece civarında olacak. Öğleden sonra yağışların yoğunlaşması muhtemel. Akşam saatlerinde de yağmur devam edecek. Rüzgar hafif ila orta kuvvette esecek. Nem oranının yüksek olması tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, Samsun'da yağışlı ve serin bir gün olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olabilir. Nem oranı yüksek. Bu nedenle hassas bünyelerin soğuk algınlığına karşı dikkatli olması önerilir.

Önümüzdeki günlerde 13 Ocak Salı günü karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba hafif kar yağışlı geçecek. 15 Ocak Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık en düşük 0-1 derece, en yüksek ise 4-9 derece arasında değişecek. Özellikle karla karışık yağmurlu günlerde buzlanma riski artacaktır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Uygun ayakkabı ve kıyafetler giymek önerilir.

Samsun'da 12 Ocak Pazartesi günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha da soğuyacak. Karla karışık yağmurlu günler yaşanabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Günlük planlarınızı ve hazırlıklarınızı bu duruma göre ayarlamanız önemlidir.