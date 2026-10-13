Samsun Hava Durumu! 13 Ekim Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun hava durumu, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde çok ılıman olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında tahmin ediliyor. Hava, serin bir sabahla başlayacak. İlerleyen saatlerde güneş etkisini gösterecek. Dışarıda vakit geçirenler, güneşin ışınlarından faydalanabilir. Akşam saatlerinde serinliğin artacağı bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkmayı planlayanlar, bir üst giysi bulundurmalı.

Bugünkü hava durumu, bulutlu bir akşam geçireceğimizi gösteriyor. Havanın nem oranı oldukça yüksek olacak. Yüksek nem, sıcaklık hissiyatını artırabilir. Bu durum, rahatsızlık hissi yaratabilir. Açık havada yürüyüş yapmayı düşünenler, bu durumu göz önünde bulundurmalı. Su tüketimine dikkat etmek, bedensel ve ruhsal sağlık için önemli. Havanın değişkenliği yüzünden, aniden yağışlar olabilir. Tedbirli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir değişim gösterebilir. 14 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkta hafif bir düşüş bekleniyor. Sıcaklık 18-21 derece arasında seyredecek. Güneş açsa da hava biraz daha serin geçebilir. Perşembe günü sıcaklık tekrar yükselebilir. Ancak, nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Bu, hazırlıksız kişiler için rahatsız edici olabilir.

Bölge sakinleri, hava koşullarının hızla değiştiğine dikkat etmeli. Hava eğilimi, günlük planlamalarda yardımcı olabilir. Kalabalık ortamlarda bulunmak yerine açık alanlarda vakit geçirecekler, hava durumu raporlarını takip etmeli. Gerekirse planlarını gözden geçirmelidirler. Güneşli günlerin tadını çıkarırken, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalılar. Bu şekilde, Samsun’da güzel günlerin tadını huzur ve güvenle çıkarmak mümkün olur.