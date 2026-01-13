HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 13 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da, 13 Ocak 2026 Salı günü soğuk hava hakim olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor, gündüz sıcaklık 4 derece, akşam ise 3 dereceye düşecek. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı saatte 17 kilometre olacak. Nem oranı %90 civarında ölçülecek. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Rüzgar geçirmez montlar da koruyucu olacaktır. Hava durumu günç oldukça planlarınızı buna göre yapmalısınız.

Samsun Hava Durumu! 13 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Samsun'da, 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızının saatte 17 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı ise %90 civarında ölçülecek.

Soğuk ve yağışlı havada dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın giysiler ve su geçirmez giysilerin tercih edilmesi önemli. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar ve şapkalar faydalı olur. Samsun hava durumu göz önünde bulundurulduğunda, bu önlemler rahat etmenizi sağlar.

Gelecek günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz 8 derece, akşam ise 3 derece olacak.

Hava daha ılıman olsa da sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinmek önemli. Gerektiğinde bir kat çıkarıp eklemek, vücut ısısını dengede tutar. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Olası yağışları göz önünde bulundurmak da faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"
Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.