Samsun Hava Durumu! 13 Ocak Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da, 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızının saatte 17 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı ise %90 civarında ölçülecek.

Soğuk ve yağışlı havada dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın giysiler ve su geçirmez giysilerin tercih edilmesi önemli. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar ve şapkalar faydalı olur. Samsun hava durumu göz önünde bulundurulduğunda, bu önlemler rahat etmenizi sağlar.

Gelecek günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz 8 derece, akşam ise 3 derece olacak.

Hava daha ılıman olsa da sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinmek önemli. Gerektiğinde bir kat çıkarıp eklemek, vücut ısısını dengede tutar. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Olası yağışları göz önünde bulundurmak da faydalıdır.