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Samsun Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da bugün hava durumu hafif yağışlı ve güneşli aralıklarla geçiyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişim gösteriyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 15 Kasım'da 18 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken hırka veya mont almayı unutmayın. Yağışlı hava, Samsun'a özgü bir durumdur ve dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken dikkate alınmalıdır.

Samsun Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Kasım 2026 Cumartesi. Samsun'daki hava durumu hafif çiseleyen yağışlar ile zaman zaman güneşin görünmesi şeklinde. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Samsun'da mevsim normlarına uygun, ancak kapalı bir havaya işaret ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Bugünkü hava genel olarak keyifli bir gün sunuyor. Yine de katmanlı giysiler almayı gerektiriyor.

Samsun hava durumu, bu mevsimde değişken koşullar barındırıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. 15 Kasım Pazar günü sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. 18 derece civarına gerilemesi öngörülüyor. Yine de gün içerisinde güneşli aralıklar olabilir. 16 ve 17 Kasım'da havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 17 derecelere kadar inebilir. Hafif üst giysileri ve su geçirmeyen dış giysileri yanınıza almayı unutmayın.

Yağışlı durumu, Samsun’a özgü bir hava olayıdır. Gün içerisinde dışarı çıkarken hırka veya mont almanız faydalı olabilir. Aniden bastıracak yağmurlardan koruyabilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanları planlarken hava durumu tahminleri dikkate alınmalıdır. Açık havada vakit geçirecekseniz parıldayan güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Bu keyfi artıracak aktiviteler yapmayı düşünebilirsiniz.

Samsun'da 14 Kasım'da hava durumu keyifli. Ancak hazırlık gerektiren bir seyir izliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. Hava şartları değişkenlik gösterecek. Dışarıda geçireceğiniz zamanları planlarken bu bilgilere dikkat edin. Gününüzü verimli ve zevkli geçirmek için yollar arayın. Islak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu şekilde kötü sürprizler ile karşılaşmazsınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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