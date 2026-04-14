Samsun Hava Durumu! 14 Nisan Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 5 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sağanak yağışların görülme ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, kıyı bölgelerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Rüzgarlı saatlerde daha kalın giysiler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. 15 Nisan Çarşamba günü, sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 16 Nisan Perşembe günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar yine 13 ile 7 derece arasında olacak ve hava çoğunlukla güneşli kalacak. 17 Nisan Cuma günü ise hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 14 ile 9 derece arasında değişecek ve hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini hatırlamak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek plan yapmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir şemsiye almak iyi bir fikir olabilir.