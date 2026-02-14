HABER

Samsun Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişirken, nem oranı %76 olacak. Rüzgar saatte 9 kilometre hızla esecek. Bu hava koşulları üşüme riskini artırabilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Hava tahminlerini takip etmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

Seray Yalçın

Samsun'da hava durumu, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında. Rüzgar hızı ise saatte 9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 18:08 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli hava söz konusu. Üşüme riski artabilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgardan korunmak için uygun bir mont giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 15 Şubat Pazar günü, sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Artan bulutlar görülecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapmanız, sağlığınızı korur.

