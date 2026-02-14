Samsun Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında. Rüzgar hızı ise saatte 9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 18:08 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli hava söz konusu. Üşüme riski artabilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgardan korunmak için uygun bir mont giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 15 Şubat Pazar günü, sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Artan bulutlar görülecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapmanız, sağlığınızı korur.