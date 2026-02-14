HABER

Tefecilik operasyonunda 16 milyon liralık senet ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

Ankara ve Diyarbakır'da, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 32 şüphelinin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Ankara ve Diyarbakır'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli yağma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çek/senet ve tapu senedi ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

25 MİLYAR 119 MİLYON LİRA PARA HAREKETİ

Şüphelilerin hesaplarında 25 milyar 119 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerinde 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el konuldu.

