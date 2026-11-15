Samsun Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun’da 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilgi çekici. Hava genel olarak 20 derece civarında. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum sonbaharın hafif serin yüzünü gösteriyor. Şehirde hava yer yer parçalı bulutlu. Güneş ışıkları ara sıra görünmekte. Rüzgarlı hava, dışarıda olanlar için serinlik hissi sağlıyor. Dışarıda zaman geçirenler için bu hava oldukça keyifli.

Samsun'daki hava durumu dış mekan aktiviteleri için uygun. Hava serin ama aşırı soğuk değil. Bu durum, yürüyüş yapmak ve parkta vakit geçirmek için fırsatlar sunuyor. Sabah saatlerinde güneşin ılıtıcı etkisi aktivitelere olan katkı sağlıyor. Akşam saatlerinde serinliğin artacağını unutmamak önemli. Dışarı çıkacaklar hafif bir dış giyim bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Yapılan tahminlere göre, birkaç gün boyunca ılıman hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında seyrederken, yağışlı günler de olabilecek. Bu durum Ekim’in sonlarında doğanın neşelenmesi açısından önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkacaklar dikkatli olmalı. Özellikle ani bastırabilecek sağanak yağışlara karşı tedbir alınmalı. Koruyucu bir şemsiye veya su geçirmeyen kaban bulundurmak akıllıca.

Sonuç olarak, Samsun'da hava durumu hem gün içinde hem de gelecekte olumlu bir tablo sunuyor. Bugünkü hava uygunken, gelecek günler için yağış uyarıları yapılıyor. Hava koşullarını takip etmek ve önlem almak önemli. Özellikle dışarıda zaman geçirenler için bu durum kritik. Doğru hazırlıklarla her hava koşulunun tadını çıkarmak mümkün.