HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu 20 derece civarında seyrediyor. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösteriyor. Yer yer parçalı bulutlu olan hava, rüzgarlı olması nedeniyle serin bir his yaratıyor. Dış mekân aktiviteleri için bu hava oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı günler için hazırlıklı olmakta fayda var.

Samsun Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun’da 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilgi çekici. Hava genel olarak 20 derece civarında. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum sonbaharın hafif serin yüzünü gösteriyor. Şehirde hava yer yer parçalı bulutlu. Güneş ışıkları ara sıra görünmekte. Rüzgarlı hava, dışarıda olanlar için serinlik hissi sağlıyor. Dışarıda zaman geçirenler için bu hava oldukça keyifli.

Samsun'daki hava durumu dış mekan aktiviteleri için uygun. Hava serin ama aşırı soğuk değil. Bu durum, yürüyüş yapmak ve parkta vakit geçirmek için fırsatlar sunuyor. Sabah saatlerinde güneşin ılıtıcı etkisi aktivitelere olan katkı sağlıyor. Akşam saatlerinde serinliğin artacağını unutmamak önemli. Dışarı çıkacaklar hafif bir dış giyim bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Yapılan tahminlere göre, birkaç gün boyunca ılıman hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında seyrederken, yağışlı günler de olabilecek. Bu durum Ekim’in sonlarında doğanın neşelenmesi açısından önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkacaklar dikkatli olmalı. Özellikle ani bastırabilecek sağanak yağışlara karşı tedbir alınmalı. Koruyucu bir şemsiye veya su geçirmeyen kaban bulundurmak akıllıca.

Sonuç olarak, Samsun'da hava durumu hem gün içinde hem de gelecekte olumlu bir tablo sunuyor. Bugünkü hava uygunken, gelecek günler için yağış uyarıları yapılıyor. Hava koşullarını takip etmek ve önlem almak önemli. Özellikle dışarıda zaman geçirenler için bu durum kritik. Doğru hazırlıklarla her hava koşulunun tadını çıkarmak mümkün.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecekABD'de 5 bine yakın uçuş iptal edilecek
Alanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldıAlanya’da 68 noktada peyzaj yenilemesi yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

Şehit evindeki ikram tepki çekmişti! 'Özür' açıklaması geldi

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Fon vurgunuyla 93 kat kazanmış: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Değiştirmeyen ceza yiyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.