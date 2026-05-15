Samsun Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun’da 15 Mayıs Cuma günü hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu, hava koşullarının zaman zaman değişken olacağı anlamına geliyor.

Bu tür hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Ani yağışlar etkinlikleri olumsuz etkileyebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12 ile 19 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklıkları 13 ile 19 derece aralığında kalacak. Kısmen güneşli hava yine hakim olacak. Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 11 ile 17 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi de muhtemel.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle etkinliklerinizi planlarken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurmanız iyi bir fikir olacaktır.

Sonuç olarak Samsun’da 15 Mayıs Cuma günü havanın durumu sağanaklarla geçecek. Hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.