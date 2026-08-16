Samsun Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü, hava durumu hafif bulutlu. Sıcaklık 20 - 22 derece arasında değişiyor. Beklenen sıcaklıklar ise 27 - 29 derece civarında. Bu koşullar, Samsun için tipik bir yaz günüdür.

Önümüzdeki günlerde, 17 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 19 - 22 derece olacak. 18 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 20 - 22 derece arasında seyredecek. Bu değerler, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken sıkça görülen sıcaklıklardır.

Bu süreçte, hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleriniz için uygun kıyafetler seçin. Güneş ışığından korunmak adına bol su içmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı yağmurluk bulundurmak da akıllıca bir önlemdir.

Samsun'daki hava durumu, yaz mevsimine uygun olarak devam edecektir. Hava koşulları, genellikle yazın sonunda görülen değerlere yakın olacaktır.