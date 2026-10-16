Samsun Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu, Samsun için keyifli bir gün sunuyor. 16 Ekim Cuma 2026 tarihinde hava, 20 derece civarında. Gün içinde güneşli anların yanı sıra bulutlu ve hafif yağışlı havalar da olacak. Dışarıda vakit geçirecekler, çantalarında şemsiye bulundurmalı. Hava koşulları değişken. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, öğleye doğru ılıman bir havaya dönüşecek.

Samsun'da bugünkü hava, nemli bir gün getiriyor. Nem oranı fazla. Bu, havanın biraz bunaltıcı hissettirebilir. Akşam saatlerine yaklaşınca hava serinlecek. Ancak bu durum, akşam yürüyüşü yapmayı veya açık hava etkinliklerine katılmayı engellemiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bazı meraklar var. Hafta sonu sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu dönemde gök gürültülü sağanak yağışlar aniden başlayabilir. Doğanın canlanmasına katkı sağlayacak. Yoğun bir hava durumu beklenmiyor. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini takip etmekte fayda var. Kat kat giyinmek, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almanın yoludur. Yanınızda mont bulundurmak da iyi bir seçenek. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, günün erken saatlerini tercih etmek mantıklı olur. Böylelikle güneşten daha verimli faydalanırsınız. Akşamüstü veya gece yağışlarından daha az etkilenirsiniz.

Samsun'daki hava durumu, günlük aktivitelerinizi etkileyebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanın tadını çıkarmak için hava durumunu dikkate alarak plan yapmanız önemli. Güzel bir Cuma geçirirken doğanın sunduğu bu güneşli ve hafif yağışlı havanın tadını çıkarın.