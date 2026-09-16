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Samsun Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Eylül 2026 tarihi, yaz mevsiminin sona erdiği keyifli bir gün sunuyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor ve güneşli saatler bulutlarla dengeleniyor. Bu sürede dışarıda vakit geçirmek ideal. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Ani sıcaklık artışları ve kısa yağışlar yaşanabilir. Bu nedenle, hava durumunu kontrol etmek ve kombinleri ayarlamak önem taşıyor. Sağlık açısından da dikkatli olunmalı.

Samsun Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 16 Eylül 2026’da hava durumu oldukça keyifli. Yaz mevsimi yavaş yavaş geride kalıyor. Bugün hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Serinlik ve güneşli saatler dengeli bir şekilde harmanlanmış. Güneş, aralarda bulutların geçmesine izin veriyor. Genel olarak açık bir gökyüzü görülüyor. Bugünkü hava oldukça olumlu. Aşırı sıcak ya da soğuk hissedilmiyor. Tam bir bahar günü yaşanıyor. Sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapmak için ideal bir hava mevcut. Piknik alanlarında vakit geçirmek için de uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların artması bekleniyor. 18 ile 24 derece arasında daha canlı sıcaklıklar görülecek. Ancak ani hava değişimleri de olabilir. Havanın bulutlanması ve kısa süreli yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Yazın sona ermesiyle birlikte kombinler değişebilir. Kalın giysilere geçmek akıllıca bir tercih olacaktır. Gündüzleri güneşli günler yaşanacak. Akşam saatlerinde ise serinlik hissedilebilir. Bu yüzden hem sıcak hem de serin havalara uygun giysiler almak önerilir.

Samsunlular için sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durumlar mevcut. Ani hava değişimlerinde soğuk algınlığı riski artar. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslenmek önemlidir. Yeterli ölçüde su tüketimine dikkat edilmelidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak cilt koruma açısından faydalıdır.

16 Eylül 2026’da Samsun’da hava keyifli ve dışarıda vakit geçirmek uygun. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Hazırlıklı olmak avantaj sağlar. Havanın tadını çıkarırken sağlığınızı korumayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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