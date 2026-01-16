Samsun Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece. Gece ise hissedilen sıcaklık -3 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Saate 16 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %77 civarında. Gün doğumu saati 07:57 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 17:30 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 2 derece olacak. Gece ise sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -1.8 derece olarak bekleniyor. Gece hissedilen sıcaklık -1.5 derece civarında gerçekleşecek. Rüzgarın güneybatıdan saatte 12 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı ise %84 civarında olacak.

18 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 4.6 derece olarak öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 1.2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -1.5 derece, gece -1.5 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 5.7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 2.6 derece olacak. Gece sıcaklık -1.2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -0.9 derece, gece ise -1.2 derece olarak bekleniyor. Rüzgarın saatte 8.8 kilometre hızla eseceği düşünülüyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz önemlidir. Su geçirmez giysiler hipotermi riskini azaltacaktır. Ayrıca, buzlanma nedeniyle kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hızınızı düşürmekte fayda var. Evde kalmanız mümkünse sıcak içecekler tüketmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Bu önlemler soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.