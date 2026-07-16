HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Temmuz 2026 günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. 17 Temmuz Cuma ve 18 Temmuz Cumartesi günlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık bu günlerde 20 ile 23 derece arasında kalacak. Nem oranının %57 civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafif kıyafetler tercih etmek ve şemsiye bulundurmak önemli. Hava durumu nedeniyle hazırlık yapmak gerekir.

Samsun Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında olacak. Bu koşullar, ılıman ve rahatlatıcı bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 17 Temmuz Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar yaşanacak. Sıcaklığın yine 20 ile 23 derece arasında kalması bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek.

Bu dönemde 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalı. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden eseceği için bu yöne seyahat edecekseniz, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken görünüyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!
Çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı varÇift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.