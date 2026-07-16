Samsun Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında olacak. Bu koşullar, ılıman ve rahatlatıcı bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 17 Temmuz Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar yaşanacak. Sıcaklığın yine 20 ile 23 derece arasında kalması bekleniyor. 19 Temmuz Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek.

Bu dönemde 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalı. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Rüzgar doğu yönünden eseceği için bu yöne seyahat edecekseniz, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken görünüyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.