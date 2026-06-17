Samsun Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 20 derece. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 2.6 kilometre olacak. Bu koşullar, rahat bir hava sunacak.

Yarın, 18 Haziran Perşembe. Hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 20 - 23 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 23 derece. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 4.5 kilometre bekleniyor.

19 Haziran Cuma günü hava durumu yine hafif yağmurlu. Sıcaklık 18 - 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 23 derece civarında. Nem oranı %73 düzeyinde. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 4.7 kilometre olacak.

20 Haziran Cumartesi ise açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 - 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 21 derece olacak. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar, doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 3.6 kilometre olacak.

Bu dönemde giysi tercihlerine dikkat edilmeli. Özellikle hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı. Nem oranı yüksekse hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.