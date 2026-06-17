HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da bu hafta hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Yarın ve Cuma günleri hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 20-23 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %71 ile %85 arasında değişirken, rüzgar hızı saatte 2.6 ile 4.7 kilometre arasında esmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Giysi tercihlerinde hafif ve su geçirmez kıyafetler öneriliyor.

Samsun Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 20 derece. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 2.6 kilometre olacak. Bu koşullar, rahat bir hava sunacak.

Yarın, 18 Haziran Perşembe. Hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 20 - 23 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 23 derece. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 4.5 kilometre bekleniyor.

19 Haziran Cuma günü hava durumu yine hafif yağmurlu. Sıcaklık 18 - 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 23 derece civarında. Nem oranı %73 düzeyinde. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte 4.7 kilometre olacak.

20 Haziran Cumartesi ise açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 - 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 21 derece olacak. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar, doğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 3.6 kilometre olacak.

Bu dönemde giysi tercihlerine dikkat edilmeli. Özellikle hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı. Nem oranı yüksekse hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı Ayhan Durmaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiSavcı Ayhan Durmaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.