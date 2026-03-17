Samsun Hava Durumu! 17 Mart Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 17 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Gece ise sıcaklık 7 derece düzeyinde seyredecek. Rüzgar hızı 21 km/saat civarında. Nem oranı ise %78 düzeyinde. Dışarı çıkarken hafif mont veya yağmurluk almak faydalı olacaktır.

18 Mart Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında kalacak. 19 Mart Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece, gece ise 8 derece civarında olacak.

20 Mart Cuma günü havanın rüzgarlı olacağı öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 11 derece, gece ise 8 derece düzeyinde seyredecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıdır.