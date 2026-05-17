Samsun Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü açık hava etkinlikleri için hava durumu uygun görünüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında olacak. Bu durum, gün boyunca hafif serin, akşam ise daha serin bir hava anlamına geliyor. Genel hava durumu sakin geçecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 18-19 derece civarında olacak. Ayrıca hafif yağış ihtimali bulunuyor. 19 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hafif yağış bekleniyor. 20 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 20-21 derece arasında olacak. Bu günlerde de hafif yağış ihtimali söz konusu.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle hafif yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk yanınızda olmalı. Serin günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Açık hava etkinliklerinizi yağışsız günlere denk getirmeyi unutmayın.