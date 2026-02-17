HABER

Samsun Hava Durumu! 17 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün Samsun'da hava durumu ılıman ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında seyredecekken, akşam 18 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden orta şiddette esecek. Nem oranı sabah %64, öğleden sonra %38, akşam %49 ve gece %55 olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. 18 Şubat'ta yağmur ve çisenti, 19 Şubat'ta ise serin hava hakim olacak. Planlarınızı hava durumuna göre yapmanızı öneriyoruz.

Simay Özmen

Bugünkü hava durumu Samsun'da ılıman ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddetle esecek. Hızı saatte yaklaşık 25 kilometre olacak. Nem oranı sabah %64, öğleden sonra %38, akşam %49 ve gece %55 civarında gözlemlenecek. Basınç ise sabah 1000 hPa, öğleden sonra 997 hPa, akşam 998 hPa ve gece 996 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 8 derece arasında değişecek. 19 Şubat Perşembe günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 11 ile 7 derece arasında olacak. 20 Şubat Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak şart. Özellikle 18 Şubat'taki yağışlı hava için şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçilmesi önerilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparak günün tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu Samsun
