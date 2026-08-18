Samsun Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 29 derece arasında değişecek. Gökyüzü genellikle güneşli olacak. Rüzgar hafif esiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için ideal bir ortam sunuyor.

Samsun'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat. Şehirdeki parklar, sahil yürüyüş yolları ve kafeler bu güzel havayı değerlendirmek için uygun yerler. Özellikle sahil boyunca yapacağınız yürüyüşlerde hafif rüzgar serinletici bir etki yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 29 derece arasında olacak. Gökyüzü yine güneşli kalacak. 20 Ağustos Perşembe günü de benzer sıcaklıklar ve güneşli hava bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü hava değişken olabilir. Gökyüzü güneşli ve parçalı bulutlu arasında geçiş yapacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 29 derece arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Hafif rüzgar nedeniyle serinleyebilirsiniz. Yanınıza bir hırka almakta fayda var.

Samsun'da 18 Ağustos 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Güzel havadan faydalanarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli zaman geçirebilirsiniz.