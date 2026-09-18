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Samsun Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Eylül Cuma günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık, 20 derece civarında ölçülmekte. Gün boyunca hafif serinlik hissedilecek. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgarlar, öğle saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye çıkmasına neden olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşerken, dışarıda vakit geçirenler için uygun giyinme öneriliyor. Hafta sonu ise açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunacak.

Samsun Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 18 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle şekillenecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20 derece civarında ölçülmekte. Gün boyunca hafif bir serinlik hissedilecek. Bu durum bahar havasını andırıyor. Özellikle sabah saatlerinde serin rüzgarlar etkili olacak. Bu, beklenen sıcaklığı daha uygun hale getirecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise 19 derece civarına düşmesi bekleniyor.

Samsun'da hava durumu, sahil kesimlerinde hafif rüzgarlı bir yapı sergiliyor. Bu durum, deniz keyfi ve açık hava etkinlikleri için avantaj sağlıyor. Ancak, bu rahatlığı atlamamak gerekiyor. Gün içinde aniden hava koşulları değişebilir. Özellikle akşam saatlerinde düşen sıcaklık, dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Sıcak bir giysi almak gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklık değerlerinin 19 ile 23 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Cuma günüyle birlikte hafta sonunun güneşi de kendini gösterecek. Yoğun bir yağış beklenmiyor. Ancak ara ara görülebilecek yağışlara hazırlıklı olmak faydalı. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda ani hava değişiklikleri göz önünde bulundurulmalı.

Hafta sonu planları yapanlar için uygun bir zaman dilimi var. Açık havada piknik veya diğer aktiviteler yapılabilir. Fakat gün içinde havanın bir miktar serinleyeceği unutulmamalıdır. Hava durumundaki değişkenlik, hazırlıklı olmayı önemli hale getiriyor. Ayrıca uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği düşünülünce, uygun kıyafetler seçmek önemli bir konu.

Samsun'da 18 Eylül Cuma gününün havası hoş geçecek. Sıcaklık değerlerinde dalgalanmalar yaşanacak. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor. Beklenmeyen yağışlara karşı dikkatli olmak önemli. Şartlara uygun giyinmek, keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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