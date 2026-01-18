HABER

Samsun Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişecek ve hissedilen sıcaklık sıfırın altında kalacak. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Seyahat edenlerin kaygan zeminlere karşı tedbirli olması ve uygun giyinmesi önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek, düzenli takip öneriliyor.

Ufuk Dağ

Samsun'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında kalacak. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgar hafif esintiler şeklinde olacak. Gün doğumu saat 08:00 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı ise 17:35'te gerçekleşecek.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemli. Sürüş sırasında kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalı. Hız limitlerine uyulması gerekmektedir. Açık alanlarda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi fayda sağlayacaktır. Ayrıca hipotermi riskine karşı da önlem alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. 19 Ocak Pazartesi hafif yağmurlu geçecektir. 20 Ocak Salı alçak bulutlu bir hava beklenmektedir. 21 Ocak Çarşamba ise çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık aralığı 4 ile 7 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

