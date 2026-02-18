Samsun Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu bekleniliyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti olacağı tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 17 derece civarında olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 8 derece civarında olacak. Bu dönemde hava ılıman kalacak. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları ılıman olacak.

16 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü bulutların arasından güneşin gösterilmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 20 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur ve çisenti beklenmekte. Sıcaklık 14 - 15 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecektir. Fakat 18 Şubat Çarşamba günü yağmur beklendiği için yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu sebeple açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.