Samsun Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

19 Ekim 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu serin ve değişken olacak. Bu mevsimde beklenen atmosfer şartlarını yansıtacak. Gün boyunca sıcaklıkların 19-22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşerek 19 derece seviyelerine geri dönecek. Dışarıda geçirilecek zamanlar için kat kat giyinmekte fayda var.

Samsun, Karadeniz'in nemli ikliminin etkisi altında. Bugünkü hava durumu, bölgedeki nem oranının artmasına neden olacak. Bazı yerlerde hafif kara bulutlar belirecek. Gün içinde kısa süreli yağışlar olabileceği düşünülüyor. Bu durum tarım ve bahçecilikle ilgilenenler için müjdeli haber olabilir. Ayrıca, dışarıda olanların yanında yağmurluk taşımaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Genel bir eğilimde hafif sıcaklık artışları gözlemleniyor. 20 Ekim'den itibaren sıcaklıklar 21-24 derece arasında seyredecek. Çarşamba ve sonraki günlerde daha fazla güneş ışığı alacağız. Akşam saatlerinde serinlemeler kaçınılmaz olacak. Gece dışarıda olunacaksa ceket almak akıllıca bir tercih olacaktır.

Samsun'daki değişken hava durumları dikkate alınmalı. Hava koşullarını analiz ederek sosyal aktiviteler planlayabilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler, yağışlı havalarda çocukların oyun alanlarını kapalı mekanlara taşımalıdır. Ayrıca, yağışlardan sonra kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak önemlidir.

Samsun'da 19 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu serin ama yenileyici bir özellik taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı ile güneşli günler bekleniyor. Her türlü hava durumuna hazırlıklı olmak, güzellikleri sorunsuz bir şekilde yaşamanızı sağlar.