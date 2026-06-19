Samsun Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Sıcaklık, 20 ile 23 derece arasında değişiyor. Hiss edilen sıcaklık ise yaklaşık 20 derece. Nem oranı %78 civarında. Bu durum, havayı daha nemli hissettiriyor. Rüzgar hızı saatte 4,96 kilometre. Rüzgar yönü kuzeydoğudan esiyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için elverişli olmayabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. Sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişecek. Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler almak faydalı. Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 26 derece arasında değişecek. Pazartesi günü sağanak yağışlar tekrar gelebilir. Bu da açık hava etkinliklerinizi etkileyebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler ve şemsiyeler kullanabilirsiniz. Böylece ıslanmaktan kaçınmış olursunuz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif giysiler tercih edilebilir. Nefes alabilir kumaşlardan yapılmış kıyafetler terlemeyi önler. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez mont kullanmak etkili olur. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve dışarıda zamanınızı konforlu hale getirir.