Samsun Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Samsun'da hava durumu genellikle bulutlu. Yağış beklentisi var. Gündüz sıcaklıklar 11 - 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %60 - %84 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Şubat Cuma günü, sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselebilir. Yağışların devam etmesi bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü, sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. Hava koşulları bulutlu ve güneşli karışımı olarak tahmin ediliyor. 22 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. Hava koşulları bulutlu şeklinde öngörülüyor.

Bu dönemde, yağışlı hava koşulları var. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmelisiniz. Sıcaklıklar 10 - 16 derece arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek önerilir. Vücut ısınızı korumak önemlidir.